Grand Kartal'ın genel müdürü: Turizm Bakanlığı oteli her yönüyle denetledi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’in genel müdürü Emir Aras “Turizm Bakanlığı’ndan gelenler, oteli her yönüyle denetlediler” dedi.

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21 Ocak sabahı 03:30 sularında çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı.

Bolu başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklulardan Aras’ın savcılık ifadesine ulaşıldı. AA’nın aktardığına göre Aras şunları söylemiş:

* En son Turizm Bakanlığı’nın yaptığı denetim sırasında ben de vardım. Turizm Bakanlığı’ndan gelenler, oteli her yönüyle denetlediler. Ben genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum.

* 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimi oldu. Bu denetim beş, altı saat sürmüştür. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumluyum.

‘İkaz butonuna basamadım yangın çok yoğundu’

* Yangın sırasında oteldeydim. Yedinci kattaydım, kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı, ‘Yangın var’ dendiğini duydum.

* Kapıyı açtım. Telefonum bir daha çaldı. Kat sorumlusu arıyordu. Yangın olduğunu söyledi. Restoranda başladığını ifade etti.

* Merdivenlerden indim, dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin denetimlerinin yapıldığını belirtmişti. Ersoy şunları söylemişti:

“Otelin 2021 ve 2024’te tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler kapsamında işyeri açma belgesi, yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik ruhsatları mevcut. Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza olumsuz bir durum bildirilmemiş.”