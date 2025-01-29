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Yaramazlara biraz batar!

Grand Kartal yangını: Denetim firması yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de 78 kişinin öldüğü yangına ilişkin gözaltına alınan denetim firması yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

21 Ocak sabahı 03:30 sularında çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı.


Bolu başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştı.

Dün yangınının tüm boyutlarıyla araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için siyasi partilerin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

Soruşturmada gözaltı kararı verilerek İstanbul’da yakalanan FQC Global Danışmanlık AŞ yetkilisi Ali A’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Ali A., daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otelin sahibi Halit Ergün ifadesinde şunları söylemişti:

 “FQC Global Danışmanlık AŞ’yle denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç iki yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar.”

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