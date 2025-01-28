Grand Kartal yangınına ilişkin araştırma komisyonu kuruldu

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel yangınının tüm boyutlarıyla araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için siyasi partilerin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde 21 Ocak sabahı 03:30 sularında çıkan yangında 78 kişi ölmüş 51 kişi yaralanmıştı.

Bolu başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştı.

AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta bugün, yangına ilişkin araştırma komisyonunun kurulmasını kabul edeceklerini açıklamış, “Soruşturma hiç ayrıntısı atlanmadan devam edecek ve suçlular mutlaka bulunacak” demişti.

ANKA’nın haberine göre siyasi partilerin ortak önergesiyle yangının tüm boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların önlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.