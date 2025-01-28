AKP 'kabul': Grand Kartal yangınına ilişkin araştırma komisyonu kurulacak

AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin, “Araştırma komisyonu kurulmasını bugün kabul edeceğiz” dedi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde 21 Ocak sabahı 03:30 sularında çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı.

Bolu başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştı.

AKP grup önerisiyle komisyon kurulmasını kabul edeceklerini belirten Usta’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Soruşturma hiç ayrıntısı atlanmadan devam edecek ve suçlular mutlaka bulunacak. Bolu’daki yangın faciasıyla ilgili Meclis’te de araştırma komisyonu kurulması bugünkü gündemimiz olacak.

* Dünden beri yaptığımız görüşmelerde diğer tüm siyasi gruplara şunu teklif ettik. Bu olay siyaset üstü bir olay. Her siyasi parti ayrı ayrı grup önerisi vererek bu konunun siyasete bir malzeme olmasına müsaade etmeyelim.

* Ortak bir komisyon kurulması için her siyasi parti grubunun imzasının olacağı genel kurula geçelim.

* Bu konu siyaset üstü bir konu ve her türlü sorumlunun araştırılması gerekiyor.

* Üzücü olan şu, Türkiye’nin bugün Meclisten beklediği siyaset üstü bir mevzuyu birlik ve beraberlik içerisinde kamuoyuyla paylaşmasını arzu ediyorduk. Konu zaten adli ve idari makamlarca araştırılıyor, soruşturuluyor. Kim suçluysa cezasını çeksin diyoruz.

* Bunu neden TBMM’de altı siyasi parti grubunun bir araya gelerek, ortak bir grup önerisi sunacak noktada buluşamadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

* Eğer kabul edilir, imzalanırsa Meclis’in ortak iradesiyle, Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması için, ortak kurulması için hala bir fırsat var. Bunu lütfen değerlendirelim. TBMM’ye yakışır tarzda ortak metnin çıkması için çağrıda bulunuyorum.