Finlandiya cumhurbaşkanı: Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyeliği konusunda Türkiye’yle çalıştıklarını belirtirken, Niinistö, Türkiye’nin ‘güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını’ söyledi.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını sık sık dile getiriyor. Erdoğan çekincelerini dile getirse de NATO üyesi Batılı ülkelerin yetkilileri iki ülkenin hızla ittifaka dahil olmasını bekliyor.

Zaten Erdoğan da mart başında “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” demişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan PKK’yı kınayıp işbirliği yapmalarını talep ederken ‘görünmez talepler’ arasında ABD’nin F-35 programına tekrar dahil olmak, F-16 programı için satış anlaşması imzalamak ve S-400 yaptırımlarının kaldırılması gibi istekler var.

Biden: NATO’ya katılan ülkeler tehdit değil

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson, Beyaz Saray’da üçlü toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Biden, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine güçlü destek verdiğini belirterek söz konusu iki ülkenin üyeliğinin ‘NATO’yu daha güçlü hale getireceğini’ söyledi.

Son derece olumlu görüştüklerini söyleyen Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongreye gerekli bildirimlerde bulunduklarını ve Kongrenin de buna olumlu yaklaştığını bildirdi.

Biden, NATO’nun açık kapı politikasının devam ettiğine işaret ederek “NATO’ya katılan yeni ülkeler hiçbir zaman başka bir ülkeye tehdit olmamıştır” dedi.

Finlandiya: Türkiye’yle mutabıkız

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, kendilerine verdiği destekten dolayı Biden’a teşekkür etti.

Ülkesinin NATO’ya ortak güvenlik garantileri konusunda katkı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Niinistö, “Tüm NATO müttefiklerinden üyeliğimizin onaylanması noktasında güçlü destek umuyoruz” dedi.

Niinistö, Türkiye’nin son dönemde kendilerinin üyelik başvuruları konusunda bazı endişelerini dile getirdiğini anımsatarak şöye konuştu: “Finlandiya her zaman Türkiye ile gururlu ve iyi ikili ilişkiler kurdu. NATO müttefiki olarak Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabıkız. Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz. Üyeliğimize yönelik aklınızda oluşabilecek tüm endişeleri konuşmaya hazırız.”

Halihazırda bu konuda Türkiye’yle diyalog halinde olduklarını belirten Niinistö, bu görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceğini söyledi.

İsveç Başbakanı Andersson da katılımlarının NATO’yu daha da güçlü bir hale getireceğini ifade ederek “Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz” dedi.