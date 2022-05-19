Erdoğan, ‘ilgili arkadaşlara’ söylemiş: Finlandiya ve İsveç için ‘Hayır’ diyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine ‘Hayır’ diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik için resmen başvurdu. İki ülke, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ittifaka katılma kararı almıştı. Bir ülkenin NATO’ya katılabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 üye ülkenin tümünün onayı gerekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in kararıyla ilgili olarak, “Bizim için doğrudan tehdit teşkil etmiyor. Ancak NATO’nun askeri altyapısının bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde, kesinlikle buna yanıt veririz” demişti.

Daha önce henüz başvuru ortada yokken Finlandiyalı mevkidaşına NATO’ya üyeliklerine sıcak baktıklarını söyleyen Erdoğan’ın ‘karşı’ duruşuysa sürüyor.

Başvurulara bu iki devletin ‘terörle’ ilgili duruşu nedeniyle karşı çıktığını belirten Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’ya kapıları kapatıp dışişleri bakanını ABD’ye göndermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmeler sonrası olumlu açıklamalar yapmıştı.

Bugün bir açıklama daha yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO’da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz” dedi.

Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO’nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim… pic.twitter.com/pRAg8sTHyW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022

Ukrayna Rusya ilişkilerine de değinen Erdoğan “Gerek Rusya gerek Ukrayna’yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin’le ne Zelenski’yle bağları koparıp atmaya asla niyetim yok” dedi.