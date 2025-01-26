Bolu belediye başkan yardımcısı dahil üç kişi için tutuklama talebi

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdür Vekili ve imza yetkili itfaiye personeli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin soruşturmada şu ana kadar 15 kişi tutuklandı.

Bu kişiler arasında otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanları var.

Soruşturmada gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar da savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkta ifadesi alınan emekli mimar Ali B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Yanan otelin sahibi olan Halit Ergül’ün diğer oteli Gazelle Otel’inin Genel Müdürü A.D’nin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.