Belözoğlu’ndan Meler’e: Sarıldım ve üç kez özür diledim

Hakem Halil Umut Meler’in “Saldırıyı Emre Belözoğlu planladı, provoke etti” iddialarını yalanlayan Belözoğlu, sahada Meler’e sarıldığını ve özür dilediğini ekledi.

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Eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca, dokuz gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e, Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Saldırının ardından ilk kez konuşan Meler, olayların MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun provokasyonuyla başladığını ve teknik direktörün kendisinden hala özür dilemediğini söylemişti.

Belözoğlu, Meler’in iddialarına katıldığı Haber Global yayınında yanıt verdi.

Olayı duyunca sahaya çıktığını kaydeden teknik direktör, Meler’den üç kez özür dilediğini belirtti:

“Olayı duyunca sahaya çıktım ve Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana ‘Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz’ dedi. Kendisi de bana teşekkür etti.”

Belözoğlu, yarın maçtan sonra gerekli açıklamaları yapacağını ekledi.