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Yaramazlara biraz batar!

Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

ID iletişim kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Fotoğraf: ID İletişim

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.


İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık 24 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı ve Barım aynı gün gözaltına alındı.

Menajerin, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri bugün tamamlanmış, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilmişti.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Barım hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklama talep edildi.

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