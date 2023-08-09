Akşam Postası / 9 Ağustos 2023

Kontaklar kapanmayacak: İstanbullu taksiciler yüzde 51 zamma ‘razı oldu’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME’nin önerdiği zam oranının uygulanacağını ve kontak kapatılmayacağını açıkladı.

Esad, Erdoğan’ın koşullarını uygun bulmadı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ‘onun şartlarıyla’ görüşmeyeceğini dile getirdi.

Borsada 7500 sınırı aşıldı

Borsa İstanbul’da BIST-100 endeksi, günün ikinci yarısında yüzde 1,6 artışla 7500 puanı geçti.

Yurt içi uçak bileti tavan fiyatları ‘uçtu’

Yurt içi biletlerin tavan fiyatına zam yapıldı. Bu zamla 1150 lira olan tavan fiyat, uçağın yüzde 85’i için 1650 liraya, yüzde 15’i için 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Britanya, sığınmacı akışını yavaşlatmak için Türkiye’yle anlaştığını duyurdu

Sığınmacı taşıyan tekne battı: 41 ölü

Britanya, Avrupa’ya sığınmacı akışını yavaşlatmak amacıyla insan kaçakçılarına karşı ortak polis operasyonları dahil Türkiye’yle bir anlaşma yaptığını açıkladı.

İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya’da bankalara yönelik vergide sınırlama

İtalya’da bankaların faiz gelirinden alınacak yüzde 40 vergiye sınırlama getirildi. Buna göre vergi tutarı bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1’ini geçmeyecek.

Güneş enerjisi santralinin 835 bin liralık kabloları çalınmış

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kurulu güneş enerjisi santralindeki (GES) kabloların çalındığı ortaya çıktı.

iPhone 15 sızıntıları: Yenilikler yolda

Yeni sızan bilgilere göre Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine 2 terabayt (TB) depolama seçeneği eklemeyi planlıyor.

Fransa’da engellilerin kaldığı evde yangın: Dokuz ölü, iki kayıp

Fransa’nın Alsas bölgesinde engellilerin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında en az dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Irak’ta ‘eşcinsel’ kelimesi yasaklandı

Irak basınında ‘eşcinsel’ ve ‘eşcinsellik’ kelimelerinin kullanılması yasaklandı.