RTÜK’ten Tele 1 ve KRT’ye program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yasaları çiğnediğini öne sürdüğü KRT ve Tele1’e üçer kez program durdurma cezası verdi.

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RTÜK, Tele1 ve KRT kanallarına üçer kez program durdurma cezası verdi. Kurulun, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldığı belirtilerek, Tele 1 ve KRT’nin yasaları çiğnediği kaydedildi.

Tele 1’de yayınlanan ‘Forum Hafta Sonu’ programında, 15 Temmuz darbe girişiminin ‘demokrasi mücadelesi olmadığı’ belirtilerek sonrasında oluşan‚ ‘Yenikapı ruhunun cumhuriyet ve Atatürk önderliğinde yapılan aydınlanma devrimlerini yok etmeye yönelik olduğunun’ öne sürüldüğü belirtildi.

Kurul’un basın açıklamasında, söz konusu yayının konuğu Özdemir İnce’nin ayrıca ‘başörtüsü kullanan vatandaşlara hakaret etmesinin ve Kur’an kurslarına devam eden çocuklarla ailelerini aşağılayan tavrının’ yasaya aykırı bulunduğu ve Tele 1’e üç program durdurmanın yanı sıra idari para cezası verilmesine hükmedildiği belirtildi.

KRT’de yayınlanan ‘Haftanın Panoraması’ programındaysa HDP/Yeşil Sol Parti ve Kürt seçmenle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken kullanılan ifadelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğunun tespit edildiği savunuldu. Kanala bu nedenle üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulandı.