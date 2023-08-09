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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da bankalara yönelik vergide sınırlama

İtalya’da bankaların faiz gelirinden alınacak yüzde 40 vergiye sınırlama getirildi. Buna göre vergi tutarı bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1’ini geçmeyecek.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Keskin bir şekilde yükselen resmi faiz oranları bankaların rekor seviyede kar etmesine neden oldu. İspanya ve Macaristan gibi ülkelerse yüksek karlardan dolayı bankacılık sektörüne ‘beklenmedik’ vergiler getirdi.


Buna benzer yeni bir uygulama İtalya’da devreye sokulmuştu. İtalya dün, bankalara bir defa tahsis edilmek üzere faiz geliri üzerinden yüzde 40 vergi getirmişti.

Başbakan Giorgia Meloni’nin hükümeti, 2023’ün başında benzer bir vergiyi gündeme getirmiş ancak daha sonra bu öneri terk edilmişti. Bu yılın ilk yarısında bankaların elde ettiği kar bu fikri tekrar gündeme taşımıştı.

Analistler, yüzde 40 verginin İtalyan bankalarının 2023 net gelirinin yaklaşık beşte birini yok edeceğini, hükümetinse yaklaşık 3 milyar avro gelir elde edeceğini tahmin ediyordu. Bu karardan sonra bankacılık hisseleri adeta çökmüş, İtalya’nın ekonomik güvenirliği ve istikrarı sorgulanmıştı.

Hükümetten geri adım

İtalya hükümetinden geri adım geldi.

Reuters’ın haberine göre alınacak yüzde 40 vergi, bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1’ini geçmeyecek. İtalya hükümeti, bu kararın ‘bankaların istikrarını korumak’ amacıyla alındığını açıkladı.

Bu sınırlamadan sonra bankacılık hisseleri yeniden yükselişe geçti.

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