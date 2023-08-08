İtalya’da ‘çok kar eden’ bankalara yüzde 40 vergi

İtalya, yükselen faiz oranlarından dolayı ‘beklenmedik bir seviyede’ yüksek kar eden bankalara ‘bir defaya mahsus olmak üzere’ faiz geliri üzerinden yüzde 40 vergi getirdi.

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Keskin bir şekilde yükselen resmi faiz oranları bankaların rekor seviyede kar etmesine neden oldu. İspanya ve Macaristan gibi ülkelerse yüksek karlardan dolayı bankacılık sektörüne ‘beklenmedik’ vergiler getirdi.

Buna benzer yeni bir uygulama İtalya’da devreye sokuldu.

Reuters’ın aktardığına göre İtalya, bankalara bir defa tahsis edilmek üzere faiz geliri üzerinden yüzde 40 vergi getirdi.

Başbakan Giorgia Meloni’nin hükümeti, 2023’ün başında benzer bir vergiyi gündeme getirmiş ancak daha sonra bu öneri terk edilmişti. Bu yılın ilk yarısında bankaların elde ettiği kar bu fikri tekrar gündeme taşımıştı.

Reuters’a konuşan bir kaynak söz konusu verginin kabinedeki bazı bakanları bile şaşırttığını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’yse “Birkaç milyondan değil, milyarlardan bahsediyoruz. Bunu anlamak için de bankaların ilk yarı karlarına bakmak yeterli” dedi.

Hükümet, elde edilecek vergi gelirini hayat pahalılığıyla boğuşanlara yardım etmek için kullanmak istiyor.

Analistler, yüzde 40 verginin İtalyan bankalarının 2023 net gelirinin yaklaşık beşte birini yok edeceğini, hükümetinse 2-3 milyar avro gelir elde edeceğini tahmin ediyor.

İtalya, vergiyi yalnızca 2023’te uygulayacak. Bankalar, 30 Haziran 2024’e kadar ödemek zorunda.