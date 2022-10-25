İtalya’nın aşırı sağcı yeni başbakanı Meloni, ayağının tozuyla yarı başkanlık sistemi istedi

İtalya’nın yeni başbakanı Giorgia Meloni, ülkeye yarı başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğini söyledi.

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Aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nin lideri Meloni, parlamentoda ilk kez konuşarak hükümet programını açıkladı.

BBC’nin haberine göre, Meloni bugün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında, seçim kampanyasındaki vaatleri arasında yer alan başkanlık sistemine geçiş planını tekrarladı. Fransa’dakine benzer bir yarı başkanlık sistemi önereceklerini açıklayan Meloni şunları söyledi: “İtalya’nın istikrarı güvence altına alan ve halk egemenliğini yeniden merkeze alan, başkanlık sistemine dayalı bir anayasa reformuna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Mümkün olan en iyi ve en fazla destek gören reforma ulaşabilmek için bu konuyu parlamentodaki tüm siyasi güçlerle görüşmek istiyoruz. Ancak ön yargılı muhalefet karşısında İtalya’da reform yapmaktan vazgeçmeyeceğimiz de bilinsin! Bu durumda İtalyanlar tarafından bu konuda bize verilen yetkiye göre hareket edeceğiz.’’

‘Kürtajı kısıtlamama’ sözü

“Demokrasi ve özgürlük, çağdaş Avrupa medeniyetinin belirleyici unsurlarıdır, ben de kendimi bunların içinde görüyorum” diyen Başbakan Meloni, hükümetinin ‘mevcut özgürlükleri ve medeni hakları kısıtlamayacağını, buna kürtajın da dahil olduğunu’ söyledi.

Meloni’nin seçim öncesinde kadınlara ‘kürtaj olmama hakkı verme’ vaadi büyük tartışma yaratmıştı.

‘İtalya, Batı’nın ve onun ittifaklar sisteminin bir parçasıdır‘

Avrupa Birliği karşıtı açıklamalarıyla da bilinen başbakan, şunları söyledi:

“İtalya, Batı’nın ve onun ittifaklar sisteminin bir parçasıdır. Avrupa Birliği’nin, Avro bölgesinin ve Atlantik İttifakı’nın kurucu devleti, G7 üyesi ve hatta tüm bunlardan önce, Yunanistan’la birlikte Batı medeniyetinin ve onun özgürlük, eşitlik ve demokrasiye dayalı değerler sisteminin beşiğidir; bunlar Avrupa’nın klasik ve Yahudi-Hıristiyan köklerinden gelen değerli meyvelerdir.

Yasa dışı yola çıkışları durdurmak ve Akdeniz’deki insan ticaretini frenlemek. Niyetimiz hala aynı. Ancak bir deniz ablukasından bahsetmemizi istemiyorsanız, şöyle söyleyeyim: Avrupa Birliği’nin Sophia deniz misyonu, hiç uygulanmamış olsa da bir aşamada tam olarak bunu, Kuzey Afrika’dan teknelerin kalkışının engellenmesini öngörüyordu, biz bu öneriyi yeniden gündeme getirmek niyetindeyiz.”