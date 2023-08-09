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MGK bildirisinde ‘iklim krizi’ ve ‘düzensiz göç’ vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, ‘iklim değişikliği’ ve ‘düzensiz göç’ün tartışıldığı kaydedildi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.


Bildiriye göre toplantıda ‘PKK, FETÖ ve DEAŞ’ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunuldu.

Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünde ‘tarihin Türkiye’ye yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği’ ifade edildi.

Bildiride, Kuran’a saldırı eylemlerinin engellenmesinin gerekliliği vurgulandı.

Ayrıca küresel bir kriz halini almaya başlayan iklim değişikliğinin, düzensiz göçlerden sosyal buhranlara, iç karışıklıklardan devletler arası çatışmalara kadar pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde durulduğu belirtilen bildiride, insanlığın bu müşterek meselesine ancak uluslararası toplumun adil ve samimi gayreti ile işbirliğinin çözüm getirebileceği kaydedildi.

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