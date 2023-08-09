Yurt içi uçak bileti tavan fiyatları ‘uçtu’

Yurt içi biletlerin tavan fiyatına zam yapıldı. Bu zamla 1150 lira olan tavan fiyat, uçağın yüzde 85’i için 1650 liraya, yüzde 15’i için 2 bin 500 liraya yükseltildi.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013’te iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti.

Tavan ücret 2014’te 309 TL’ye, 2017’de ise 352 lira olarak belirlenmiş ve Ekim 2019’a kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1150 liraya yükseltilmişti.

Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar yurt içi uçuşlarda uçağın yüzde 85’ine tekabül eden biletlerin azami 1650 lira, geri kalan yüzde 15’lik koltuklarda tavan fiyatın 2 bin 500 lira olacağını söyledi. Kaynaklar, kararın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılan toplantı sonucu alındığını belirtti.