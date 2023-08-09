Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın oldu

22 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.

Aysu Türkoğlu. (AA)

BBC Türkçe’nin haberine göre Türkoğlu yüzüşüne Türkiye saatiyle 07.44’te Kuzey İrlanda’nın Donaghadee kıyısından başladı. Tarihi yüzüş yaklaşık 12 saat sürdü.

Türkoğlu yüzüşüne başladığında hava yaklaşık 14 derece, su sıcaklığıysa 13,7 dereceydi.

Türkoğlu’nu tekneden takip eden ekip de son durumu Aysu Türkoğlu’nun hesaplarından paylaştı.

Teknede Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk sporcu olan Kamil Alsaran da bulunuyordu.

Türkoğlu ismini geçen yıl 29 Temmuz’da Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek, bu denizi geçen en genç Türk sporcu olmasıyla duyurmuştu.

Türkoğlu Kuzey Kanalı yüzüşünden önce BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamalarda stresli olmadığını, Manş Denizi’nden sonra kendisine ‘Oceans Seven’ parkurunun en zorlu etaplarından biri olan Kuzey Denizi’ni hedeflediğini ve bu hedefini gerçekleştireceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Zorlukları anlattı

Yedi yaşından beri yüzden, 15 yaşından bu yana da açık deniz yarışlarında kulaç atan Türkoğlu, bu parkurun en büyük zorluğunun soğuk olması olduğunu belirtti.

Türkiye’nin sularının artık belli bir derecenin altına düşmediğini ekleyen Türkoğlu, bu soğuğa alışabilmek için içi kuyu suyu ve buz dolu küvette durarak adaptasyon antrenmanları yapmış.

Peki denizde soğuk dışında onu bekleyen bir tehlike var mı?

“Çeşitli, daha doğru tek çeşit bir deniz canlısı var; o da deniz anası. Aslan yelesi deniz anası diye geçiyor. Ve çarpması durumunda kişinin alerjik reaksiyonuna bağlı olarak, sizi yoğun bakıma kadar götürebilecek bir alerjik tepkimesi var. İnşallah bunlarla karşılaşmadan bu geçişi tamamlayacağım diye düşünüyorum.”

Kendisine en çok sorulan sorulardan birinin de “Köpekbalığı tehlikesi var mı?” olduğunu söyleyen Türkoğlu, suyun soğuk olmasından ötürü burada köpekbalığı bulunmadığını söyledi.