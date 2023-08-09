Sağlıklı yaşam için 5 bin adım yeterliymiş

Uzun süredir zinde ve sağlıklı kalmak için günde 10 bin adım atılması gerektiği söylense de yeni bir araştırmaya göre 5 bin adım yeter de artar bile.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC’nin aktardığı araştırma Polonya’daki Lodz Üniversitesi ve ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yürütüldü.

Çeşitli ülkelerden 226 binden fazla insan analiz edildi.

Adım sayısı arttıkça yararı da artıyor

Sonuçlara göre erken ölüm riskini azaltmak için günde 4 bin adım, kalp ve damar sağlığı için 2 bin 500 adım yeterli.

Buna karşılık adım sayısı arttıkça yararı da artıyor. 4 binin üzerindeki her ekstra bin adım erken ölüm riskini yüzde 15 daha azaltıyor. Tabii bu oran 20 bin adıma kadar geçerli.

Bu durum nerede yaşadığına, cinsiyetine ve yaşına bakılmaksızın herkes için geçerli. Ama yarar, 60 yaşın altındaki insanlarda daha fazla.

Tek etken değil

Lodz Üniversitesi’nden Prof Maciej Banach, gelişmiş ilaçların sayısının arttığını ancak hastalıklarla mücadelenin ve zinde kalmanın tek yolunun bunlar olmadığını söyledi: “Yeme alışkanlıkları ve egzersiz dahil yaşam tarzı değişiklikleri kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltmada ve yaşamı uzatmada en az yürüyüş kadar, hatta daha fazla etkili olabilir.”

Yürüyüş önerileri

BBC’ye konuşan bir antrenör, yürüyüş için en iyi önerileri şöyle sıraladı: