MSB: Pençe-Kilit bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Bakanlık, Kuzey Irak’ta süren Pençe-Kilit harekatında PKK’nın açtığı taciz ateşi sonrası iki askerin hayatını kaybettiğini, üçünün de yaralandığını kaydetti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”