Sığınmacı taşıyan tekne battı: 41 ölü

İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

İtalyan ANSA haber ajansına göre Tunus’un Safakes kentinden yola çıkan tekne, Lampedusa açıklarında alabora oldu.

41 kişi yaşamını yitirirken, sahil güvenlik ekipleri dört sığınmacıyı kurtardı. Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında üç çocuk bulunduğunu kaydetti.

Orta Akdeniz’de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos’ta da batmış bir botta bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre 2014’ten bu yana Libya ve Tunus’tan İtalya’ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da kayboldu.