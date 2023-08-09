Kontaklar kapanmayacak: İstanbullu taksiciler yüzde 51 zamma ‘razı oldu’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME’nin önerdiği zam oranının uygulanacağını ve kontak kapatılmayacağını açıkladı.

Eyüp Aksu. Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) dün toplu ulaşım ve taksi tarifesine yüzde 51,52, taksi indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam yapmıştı.

Zam oranını beğenmeyen Aksu ve beraberindeki taksiciler toplantıyı terk etmişti. Taksiciler yüzde 100 zam istiyordu.

Toplantı sonrasında “Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak” diyen Aksu, taksicilerin bağlı olduğu İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne başvuracaklarını ve birliğin zam oranını uygulayacaklarını belirtmişti.

Bugün CNN Türk’e konuşan Aksu, bu fikirlerinden ‘vazgeçtiğini’ açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin “UKOME’nin belirlediğinin haricinde bir oran belirleme yetkimiz yok” dediğini aktaran Aksu, kontak kapatmayacaklarını ve UKOME’nin oranını uygulayacaklarını söyledi.

Aksu’nun dediklerinden öne çıkanlar şöyle:

*İBB bir kamu kurumu, sübvanse edebilir. Bize yardım eden yok. Bu oranlar bize uymaz. Yüzde 100 zam ısrarımızı yüzde 70 olarak revize ettik ama “Kesinlikle olmaz” dediler. Direkt oylamaya geçtiler. Ret oyu kullandık. O oran üzerinde çoğunluk sağlanarak karar geçti. Biz de toplantıyı terk ettik.

*Kontak kapatma aşamasına geldiğimizi söyledik. Şu anda kapatmayacağız. Gaziantep, Konya, Mersin gibi büyükşehirlerde esnaf sanatkarlar kanunu gereği bağlı bulunduğumuz birlikler ücret tarifesini veriyor. Biz de birlik başkanımıza “Yetkinizi kullanın. Bizim ücret tarifemizi siz verin” dedik. “Söz, yarın veriyorum. Biz vermeliyiz, yetki bizde” dedi. Biz de güvendik. Bugün birlik başkanımız toplantı yaparak “Ben bu tarifeleri veremeyeceğim, yetkim yok” dedi.

*Bir taraftan İBB, UKOME hakkımızı vermiyor; bir taraftan bağlı olduğumuz kuruluş hakkımızı vermiyor. Az bulduğumuz tarifeyi uygulayacağız ve tekrar zam talebinde bulunacağız.