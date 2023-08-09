iPhone 15 sızıntıları: Yenilikler yolda

Yeni sızan bilgilere göre Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine 2 terabayt (TB) depolama seçeneği eklemeyi planlıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yeni iPhone’ların 13 Eylül’de tanıtılıcağı ileri sürülmüştü. Teknoloji siteleri, şirketin bu tarihte çalışanlarına izin yapmama direktifi verdiğini yazmıştı.

Tarih yaklaştıkça cihazlarla ilgili sızan bilgiler de artıyor.

Öncelikle Apple’ın yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine 2 TB depolama seçeneği eklemeyi planladığı iddia ediliyor. Şu anda mevcut maksimum depolama kapasitesi 1 TB. Bu artış, özellikle fotoğraf, video ve uygulamalar için çok fazla depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için yararlı olacak. Ayrıca bu özellik, yine şirketin ProRes video uygulamasını kullanmak isteyenlerin de işini kolaylaştıracak.

Başka bir sızıntıya göre depolama alanında en düşük seçenekse 256 GB olacak.

Diğer yandan yeni cihazların daha ince çerçeveli olması bekleniyor.

Kamerada iyileştirmeler ve geliştirilmiş ekran teknolojisi gibi yenilikler de beklentiler arasında.