Akşam Postası / 8 Ocak 2023

Pervin Buldan: HDP, kendi ittifaklarıyla adayını çıkaracak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün Kars’ta yaptığı ‘HDP kendi adayını çıkaracak’ açıklamasını Iğdır’da da tekrarladı. Buldan, HDP’nin ittifaklarıyla ortak aday çıkaracağını söyledi.

Bülent Turan açıkladı: AKP, erken seçime cumhurbaşkanı kararıyla gitmek istiyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçimi cumhurbaşkanı kararıyla yapmak istediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar Resmi Gazetede yayımlanacaktır. O yayınladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir” dedi.

Ahmet Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ polemiği

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş hakkında TBMM’ye soru önergesi veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı hedef aldı. Ahmet Şık da Yalçın’a yanıt verdi.

Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı: Sinan Ateş cinayeti yeni bir dönemin başlangıcı

Ülkü Ocakları eski genel başkanı Alaattin Aldemir, Sinan Ateş cinayetinin ardından yaşananları değerlendirdi. Ülkü Ocakları’nda ‘bir değişimin başlangıcı olduğunu’ söyleyen Aldemir, ‘bir sonraki saldırıda susmayacağını da’ kaydetti.

Ahmet Davutoğlu, ‘vesayet’ eleştirilerini reddetti

Stratejik kararlarda altı genel başkana imza yetkisi tanınacağını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gelen eleştirilere cevap verdi.

AKP’li isim, HDP’nin kararından ‘kazanma’ ihtimali aradı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuşan ‘AKP’nin önemli isimlerinden biri’, HDP’nin aday çıkarması durumunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını, ilk turda sonuçlanırsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçileceğini savundu.

Selahattin Demirtaş seçim uyarısı yaptı, motivasyon istedi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerin kazanılması için ‘özellikle genç ve kadınlara’ motivasyonlarını yüksek tutmaları için tavsiyede bulundu ve seçimlerle ilgili uyardı.

Akşener, sloganlara kayıtsız kalamadı: Elbette başbakan olacağım

‘Başbakan Akşener’ sloganlarına karşılık veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Elbette başbakan Meral Akşener olacak, İYİ Parti birinci parti olacak. O zaman başbakan olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun uğurlayacağı Suriyelileri programdan önce evlerinden aldırdılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bugün ülkelerine uğurlanacak Suriyelilerin, program öncesinde evlerinden alınarak İstanbul İl Göç İdaresi’ne götürüldüğü ortaya çıktı.

Sera Kadıgil: ‘Kutsal’ diye anlattıkları devlet bize değil, patronlara ait

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, hayat pahalılığına değinerek, “‘Kutsal kutsal’ diye anlattıkları devlet bize ait değil arkadaşlar; patronlara ait, zenginlere ait” dedi.