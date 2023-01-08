İçki zamlarına ‘Yıldırma ve zulüm’ diyen Kılıçdaroğlu, vergileri düzenleme sözü verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alkollü içkilere gelen fahiş zamlara tepki gösterdi, vergilere yeniden düzenleme vadetti: “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür.”

Fotoğraf: CHP

Enflasyon verilerinin duyurulmasıyla içki ve sigara fiyatlarında otomatik ÖTV artışı yüzde 22,29 olarak hesaplanmıştı. Birçok içki türü ve sigara markaları zamlı listeleri yayınlamıştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. Altı ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.”