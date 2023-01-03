Biraya 15 liraya varan zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, biraya 10 ila 15 TL arasında zam geldiğini duyurdu.

Bira. (Fotoğraf: Reuters)

Enflasyon verilerinin duyurulmasıyla içki ve sigara fiyatlarında otomatik ÖTV artışı yüzde 22,29 olarak hesaplandı.

Aybaş, Twitter’dan biralara 10 ila 15 TL arasında zam geldiğini duyurdu. TBP başkanı Efes grubunun listesini de paylaştı.

Buna göre Efes Pilsen kutu ve şişe 38 lira oldu. Efes Malt kutu ve şişeyse 36 TL. Efes Özel Seri’nin kutusu 41 TL, şişesi 42 TL oldu.

Bomonti Filtresiz 45 TL, Varım kutu 33 TL, Miller kutu ve şişe 50 TL, Bud ile Becks’in kutusu 43 TL, şişesi 44 TL oldu. Amsterdam’ın kutu ve şişesiyse 60 TL.

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Enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Üretici fiyatları yıllık yüzde 97,72 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,24 düştü. Üretici fiyatlarındaki altı aylık artışsa yüzde 22,29.

Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) aralıkta 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak hesapladı.