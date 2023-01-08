Sera Kadıgil: ‘Kutsal’ diye anlattıkları devlet bize değil, patronlara ait

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, hayat pahalılığına değinerek, “‘Kutsal kutsal’ diye anlattıkları devlet bize ait değil arkadaşlar; patronlara ait, zenginlere ait” dedi

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil. (TİP)

Sera Kadıgil, TİP Silivri İlçe Örgütü’nün açılış töreninde konuştu.

Meclis’i ‘yaşlı, zengin, patron erkekler kulübü‘ diye nitelendiren Kadıgil, konuşmasına şöyle devam etti:

*Bunu komiklik olsun diye söylemiyorum inanın. Bu tespit önemli bir tespit ve az önce bahsettiğim ilçe açılışının bizim için bu kadar külfetli olma sebebi. Şu anda bizim yönetildiğimiz ülkede sevgili arkadaşlar, bizleri düşünen hiç kimse yok. O mecliste bizleri düşünen gerçekten çok az sayıda insan var. O yüzden biz bu haldeyiz, o yüzden buranın kirası uçtu, o yüzden çocuklar 2 ampul açmaya korkacaklar ‘Elektrik faturası kaç para gelecek’ diye, o yüzden evde olduğu gibi burada da 3 kat hırkayla oturacağız, üstümüze bir battaniye saracağız ki doğal gaz faturası gelmesin diye.

‘Biz neden hiç pay alamıyoruz’

*Hani diyorlar ya, ‘Biz çok büyük ülkeyiz, biz çok güçlü ülkeyiz, biz şöyle ülkeyiz’, e biz patlıcanları mıyız bu ülkenin, vatandaşları mıyız arkadaşlar? Biz neden hiç pay alamıyoruz bu büyümeden, bu zenginliklerden, bu şeylerden? İşte tam bu söylediğim sebep yüzünden; çünkü bir grup yaşlı, zengin, erkek patron tarafından yönetiliyoruz.

*Kutsal kutsal diye bize anlattıkları devlet bize ait değil arkadaşlar, patronlara ait, zenginlere ait. Onların da derdi ne? ‘Sen Türk’sün, o Kürt, o Alevi, bu Sünni’ diye diye bu gerçekleri bizden saklamaya çalışıyorlar.

*İlk hedefimiz karşımızda, bu patronlara ait saray rejimini yerle bir etmek, daha sonra da bizleri bu ülkenin yönetimine getirmek arkadaşlar.