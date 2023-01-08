Akşener, sloganlara kayıtsız kalamadı: Elbette başbakan olacağım

‘Başbakan Akşener’ sloganlarına karşılık veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Elbette başbakan Meral Akşener olacak, İYİ Parti birinci parti olacak. O zaman başbakan olacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener. (AA)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul il kongresinde konuştu.

Partisini diğer partilerle kıyaslayan Akşener, “Biz hiçbir zaman var olan iktidara sırtımızı dayayıp zorbalık yapmayanlarız. Biz hiçbir zaman var olan güce yılışıklık yapıp onun ardından saklanıp garibin kafasına balyoz indirilenlerden hiçbir zaman olmadık. Tam tersine o balyozu indiren eli tutup o eli kıranlardanız” dedi.

‘Elbette başbakan Meral Akşener olacak’

“2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttfakı’nın adayı olacak, bir şey daha olacak 2023’ün birinci partisi İYİ Parti olacak” diye konuşan Akşener, salondan gelen ‘Başbakan Akşener’ sloganlarına şöyle yanıt verdi: “Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız, helal oylarımızla sağlayacağız. Elbette başbakan Meral Akşener olacak, İYİ Parti birinci parti olacak. O zaman başbakan olacak. Çünkü biz helale inanırız.”