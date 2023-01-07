Akşener: Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimde birinci çıkacaklarını belirterek, kendisinin de başbakan olacağını söyledi.

Meral Akşener. (AA)

Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi’nde konuştu. Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bu ucube sisteme, bu ucube sistemin tezahür edeceği tek adamlık sistemine her birimiz, hangi imkanımız varsa onu ortaya koyarak irade koyduk.

* İYİ Parti beş yıllık bir parti olabilir. Ama İYİ Parti, ezilenin yanında, haklının yanında, haksızlığı yapanın karşısında, zulmün karşısında, zalimin karşısında duran bireylerin kurduğu bir siyasi partidir. Onun için cesuruz

* Türkiye’ye sesleniyorum: Ey milleti, kapatın gözlerinizi. İYİ Parti kurulmamış olsaydı, bugün “13’üncü cumhurbaşkanı, altılı masanın” diyebilir miydik? Bugün bu ülkede neler konuşuluyor olacaktı? İYİ Parti olmasaydı, bu ittifak olmasaydı İstanbul alınabilir miydi? Bazılarının sinir sistemi bu derece bozulabilir miydi? Şimdi, bakın. İstanbul alındı, Ankara alındı. 11 büyükşehir alındı.

* Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. İddia ediyorum, bu seçimi alacağız ve bu seçimden başbakan Akşener diyorsunuz ya, ne için başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı? İşte bu bir feragattir ama aynı zamanda bu bir iddiadır. Sizden istediğim şudur: Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım. Onunla, bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, var ya bir türkü “Minnet eylemem, mihnet eylemem” kendi irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız.