AKP’li isim, HDP’nin kararından ‘kazanma’ ihtimali aradı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuşan ‘AKP’nin önemli isimlerinden biri’, HDP’nin aday çıkarması durumunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını, ilk turda sonuçlanırsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçileceğini savundu.

HDP’nin aday kararını AKP’li misim değerlendirdi. (Reuters)

Ahmet Hakan’a konuşan AKP’li, toplantılarında muhalefetin adayı hakkında konuşmadıklarını iddia etti; muhtemel üç adayı değerlendirdi.

‘Zaafları görülüyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘yaman bir rakip’ olarak değerlendirmediklerini söyleyen AKP’li şöyle konuştu: “İstanbul’da kuvvetli bir icraat gerçekleştirseydi belki dikkate almaya değer olabilirdi. Ama İstanbul’un hali ortada. Bunca zamandır ortaya koyduğu pek bir şey yok. Zaafları görülüyor. Hırsının icraatının önünde gittiğinin herkes gibi biz de farkındayız.”

‘Konuşmayan aday mı olur’

AKP’li ismin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki değerlendirmesiyse şöyle: “Kendisinin aday olmasını isteyenler bile ‘Aday olduğunda mümkün olduğunca konuşmamalı. Konuşmaktan kaçınmalı. Konuşursa yanarız’ diyorlar. Böyle cumhurbaşkanı adayı mı olur?”

‘Bizim için asıl kolaylık’

Ahmet Hakan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Kolay rakip mi olur” sorusunu yanıtlayan AKP’li, konuyu ‘altılı masa’ya getirdi: “En son ‘Altı lider, beraberce ülkeyi yönetecek’ dediler. Yani ülkeyi komisyona havale edeceklermiş. Vaatleri bu. Bizim için asıl kolaylık buradadır. İsimlerde değil.”

HDP’nin aday göstermesi

HDP’nin kendi adayını çıkarması hakkında da konuşan AKP’li şunları kaydetti: “Seçimin ilk turda bitme ihtimali azalır, ikinci tur ihtimali artar. Eğer seçim ilk turda biterse… Kazanan Erdoğan olur. İlk turda Millet İttifakı’nın adayının kazanma şansı pek olmaz. Çünkü ‘millet ittifakı’, ilk turda HDP oylarının katkısından mahrum kalır.”

HDP’nin aday kararı

Partinin Kars il örgütü dördüncü olağan kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını ve HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti:

“Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne cumhur ittifakıyla ne millet ittifakıyla herhangi bir ortaklığımız var. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var, bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir.”