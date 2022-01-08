Akşam Postası / 8 Ocak 2022

Türkiye’de hekimlik yapmaktansa İsviçre’de kebapçıda çalışıyor

İstanbul’daki bir araştırma ve eğitim hastanesinden istifa eden 13 yıllık kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M.’nin neşter tutan elleri, artık İsviçre’de bir kebapçıda soğan soyuyor. 44 yaşındaki M.M., hekimlikle ilgili umudunu yitirince çok sevdiği mesleğini bıraktı. M.M.’nin cilt hastalıkları uzmanı eşi de altı ay önce kamu hastanesindeki görevinden istifa etti.

Erdoğan TTB’yi hedef aldı: Bugüne kadar bir eseriniz var mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli aşı Turkovac’ı eleştiren Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef aldı: “Bugüne kadar bir eseriniz var mı? Sahtekarsınız.”

Bu da oldu: Türk Lirası, oynaklıkta Bitcoin’i geçti

Türk Lirası’ndaki oynaklık seviyesi, piyasalar tarafından uzun seneler boyunca ‘güvenilmez’ olarak tanımlanan kripto para birimi Bitcoin’i geçti.

Zamlar sigara tüketimini düşürdü mü?

Gelen zamlar sonrası sigara içtiğini belirten her dört kişiden üçü zamların tüketimi engellemediğini düşünüyor.

Bakan Akar, bedelli askerlik ücretini açıkladı: 55 bin 194 lira

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

Sancar: Ortak aday fikrine açığız; yüzde 15’e yürüyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin ittifak arayışında olmadığını ancak gerekli mutabakat sağlanırsa cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday fikrine açık olduklarını söyledi. Sancar, oylarının yüzde 15’e doğru yürüdüğünü de ekledi.

İmamoğlu ve Seçer’den orman alanlarını yapılaşmaya açan karara tepki

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kentteki bazı orman alanlarını ‘belediyenin görüşünü almadan’ orman sınırından dışarı çıkarmasına tepki gösterdi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Seçer’e destek verdi.

3600 ek gösterge altı aya tamamlanacakmış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge 2022’nin ilk altı ayında tamamlanacak” dedi.

‘Twitch’ operasyonunda iki tutuklama

Twitch isimli sosyal medya platformunda çalıntı kredi kartlarıyla ‘bağış’ adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Sekiz efsane çizgi film müziği

Diken sekiz efsanevi çizgi film müziğini derledi…

Model anlattı: Paltoma AirTag koyup evime kadar takip ettiler

ABD’li model Brooks Nader, Apple’ın AirTag cihazıyla takip edildiğini beş saat sonra fark ettiğini anlatarak kadınları uyardı.