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Yaramazlara biraz batar!

Yatırımcıların yıllardır beklediği Bitcoin fonu, iki ayda tepetaklak gitti

Yatırımcıların yıllardır beklediği ve geçen sene ABD’de borsasında işlem görmeye başlayan Bitcoin yatırım fonu (ETF), halka arz edildiği ekim ayından bu yana geçen sürede yüzde 30’luk değer kaybı yaşadı.

ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), ekim ayında New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başlamıştı.


Kısaltması ETF olan borsa yatırım fonları, hisse senedi, tahvil ve bono gibi farklı yatırım araçlarının bulunduğu bir endeksi baz alarak işliyor. Borsalarda işlem gören bu yatırım fonları, baz aldığı endeksin performansına göre kazanç veya kayıp yaratıyor. Bitcoin ETF’i özelindeyse, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’in değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün almış oluyorlar. Böylelikle yatırımcılar, kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalarca korunuyor.

ProShares’in Bitcoin Strateji ETF’inin ‘BITO‘ koduyla 19 Ekim’de işlem görmeye başlaması sonrası kripto para piyasasının en büyük oyuncusu olan Bitcoin 68 bin doların üzerini görmüştü. Ancak o tarihten bu yana kripto parasındaki düşüş yüzde 34’ü aşmış durumda. Bitcoin şu an 42 bin dolar seviyesinde.

Ancak kripto paradaki düşüş, yatırım fonuna da büyük kayıplar yaşattı.

Bloomberg verilerini analiz eden Athanasios Psarofagis’e göre BITO, iki ayda yüzde 30 kayıpla en kötü performans gösteren 10 yatırım fonundan birisi oldu.

Analist Psarofagis, “ETF’lerde zamanlama bazen zorlayıcı olabilir” yorumu yaparken, şunları söyledi: ”Şimdiye kadarki performans gelecekteki büyümenin de mutlaka bu yönde etkileneceğini göstermez. Zorlu çıkışlar yapan bazı ETF’lerin daha sonra varlıkları büyük ölçüde arttırması görülmemiş bir şey değil”.

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