‘Twitch’ operasyonunda iki tutuklama

Twitch isimli sosyal medya platformunda çalıntı kredi kartlarıyla ‘bağış’ adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Ağırlıklı olarak bilgisayar oyunu yayınlarının yapıldığı dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitch, Türkiye’de son aylarda dolandırıcılık ve kara para aklama olayıyla gündeme gelmişti.

İddiaya göre, ‘Bit Scam’ denilen sistemle kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeye başlıyor. Yayıncılara, çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar. Eğer yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.

‘Temiz Twitch’ kampanyasını başlatan Jahrein isimli kullanıcının söylediğine göre, Türkiye’de de bu olaya 2 bin 400 yayıncı karışmış ve son bir yıl içerisinde 9,5 milyon dolar gibi bir para aktarılmış.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanması sonucu dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan araştırmada, Twitch üzerinden canlı yayın yaparak bağış toplayan takipçi sayısı yüksek fenomenlerle belli bir yüzde karşılığında anlaşan şüphelilerin, çalıntı kart bilgilerini kullanarak ‘bağış’ adı altında para transferi yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 4 Ocak’ta İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 6’sı yaşı küçük 44 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden ikisi ve Covid-19 testleri pozitif çıkan üçü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 39 şüpheli ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerden ikisini tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi hakimlik, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.