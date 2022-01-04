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Yaramazlara biraz batar!

11 ilde ‘Twitch’ operasyonu: 40 gözaltı

Twitch isimli sosyal medya platformundan ‘haksız kazanç’ elde edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 40 kişi gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitch, son aylarda dolandırıcılık ve kara para aklama olayıyla gündeme gelmişti.


İddiaya göre, ‘Bit Scam’ denilen sistemle kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeye başlıyor. Yayıncılara, çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar. Eğer yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.

‘Temiz Twitch’ kampanyasını başlatan Jahrein isimli kullanıcının söylediğine göre, Türkiye’de de bu olaya 2 bin 400 yayıncı karışmış ve son bir yıl içerisinde 9,5 milyon dolar gibi bir para aktarılmış.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler de bu yöntemle bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 44 şüpheliyi tespit etti.

40 şüpheli gözaltında

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, dört şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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