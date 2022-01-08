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Yaramazlara biraz batar!

Model anlattı: Paltoma AirTag koyup evime kadar takip ettiler

ABD’li model Brooks Nader, Apple’ın AirTag cihazıyla takip edildiğini beş saat sonra fark ettiğini anlatarak kadınları uyardı.

Fotoğraf: Instagram

AirTag Türkiye’de 399 liradan başlayan fiyatlarla satılan ve anahtar, cüzdan gibi eşyalara yerleştirilip kaybolmaları durumunda kolayca bulunmalarını amaçlayan anahtarlık benzeri küçük bir cihaz.


26 yaşındaki Sports Illustrated modeli Brooks Nader “Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım” diye tarif ettiği olayı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla anlattı.

New York şehrinde bir bara gittiğini, mekanın kalabalık olduğunu paltosunu sandalyeye astığını anlattı. Daha sonra başka bir mekana gidip arkadaşlarıyla buluşan model saat 23:30’da evine yürümek üzere mekandan tek başına ayrıldığını söyledi.

Eve yürüdüğü sırada telefonuna bir bildirim geldiğini anlatan Nader, ekran görüntüsünü de paylaştı. Bildirimde “Bilinmeyen bir aksesuar tespit edildi. Bu nesne bir süredir sizinle hareket ediyor. Sahibi yerini görebilir” yazıyordu.

Sonunda paltosunda AirTag’i bulan model, beş saat boyunca gittiği mekanlarda ve evine yürüdüğü yolda takip edildiğini anladı.

Nader paylaşımlarında Apple’ı etiketleyerek “Bu cihazın tehlikeli ve potansiyel olarak ölümcül sonuçları olabileceğini düşündünüz mü” diye tepkisini gösterdi.

Böyle bir şeyin başına gelebileceğini hayal bile edemeyeceğini ifade eden model, hemcinslerini bu konuda dikkatli olması için uyardı.

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