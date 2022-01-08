Sancar: Ortak aday fikrine açığız; yüzde 15’e yürüyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin ittifak arayışında olmadığını ancak gerekli mutabakat sağlanırsa cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday fikrine açık olduklarını söyledi. Sancar, oylarının yüzde 15’e doğru yürüdüğünü de ekledi.

ANKA’dan Şeyma Paşayiğit’e konuşan Sancar, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi’ne ziyarette bulunduklarını hatırlatarak, seçimi gündeme getirmek için muhalefetin ortak önerge vermesi yönünde yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.

Bunun yanında, partisinin grup başkanvekilleriyle CHP grup başkanvekillerinin ‘mümkün olan diğer yöntemler konusunda’ görüştüklerini belirterek, “(Erken seçimi) Meclis gündemine getirmek için nasıl yöntem kullanılabilir diye görüşülüyor” dedi.

Bu görüşmelerde ittifak konusunun gündeme gelmediğini, partisinin ittifak arayışında olmadığını ifade eden Sancar, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday fikrine açığız” dedi.

‘Bizimle yürümeliler’

İsimler üzerinden tartışmayı doğru bulmadıklarını, muhalefet partileriyle, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini açık ve şeffaf müzakere etmek istediklerini kaydeden HDP eş genel başkanı, şöyle konuştu: “Öncelikle bugünden itibaren seçime dönük gündeme getirilecek meseleleri birlikte tartışacağımız mekanizmaya ihtiyaç var. Seçim güvenliği sadece sandık güvenliğinden ibaret değildir, seçime güvenle girmeyi sağlayacak bir işbirliği meselesidir.”

“Diğer muhalefet partileri kendi aralarında görüşmeye devam edebilirler, ama vardıkları sonuçları bizimle kamuoyunun önünde paylaşarak bizimle yürümelidirler. Bu süreci birlikte yürütebilmeyiz” diyen Sancar, “Yeniden inşa hedefi öngörüyoruz, yeniden inşa için yolun açılmasını hedefini gözetiyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz” diye ekledi.

‘Kaos planı’

HDP merkezlerine saldırılar düzenlendiğini, İzmir’deki saldırıda açılan ateş sonucu parti çalışanı Deniz Poyraz’ın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Sancar, bunların bir kaos planının parçası olduğunu ifade etti.

HDP’li siyasetçi şöyle devam etti: “Türkiye tarihi bu tür karanlık kirli oyunlarla doludur. Şimdi biz bu kirli, karanlık oyunları boşa çıkaracak ortak iradeyi, demokratik geniş dayanışmayı sağlamak zorundayız. Aksi takdirde o güçler, o kaos planı yayan güçler daha fazla cesaret alırlar. Deniz Poyraz cinayetinden sonra ortaya konan o geniş demokratik dayanışma değerliydi. Kaos planı yapan güçleri durduracak kadar etkili oldu belki.

Eğer bu planlara karşı ortak demokratik dayanışmayı büyütmezsek ve anında güçlü demokratik tepkiyi ortaya koymazsak, o kaos planlayan güçler daha fazla cesaret alacaklardır.”

‘Yüzde 15 hedefine yürüyoruz’

HDP’nin saldırılar karşısında ‘yılmadığını ve yıkılmadığını’ ifade eden Sancar, partisinin büyüyerek yola devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Anketler çok önemli değil mi, ayrı mesele ama anketlere baktığımızda veya anketlerin arka planında yer alan bilgiler incelendiğinde ya da size geldiğinde görüyorsunuz ki HDP yüzde 15 hedefine doğru emin adımlarla yürüyor. Türkiye’de belirleyici demokratik aktör olma konusunda çizgisinde kararlılıkla sürdürecek, bu saldırılardan yılmayacak ama demokratik mücadeleyi de büyütme hedefini sonuna kadar devam ettirecektir.”