Bakan Akar, bedelli askerlik ücretini açıkladı: 55 bin 194 lira

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

2019’da 31 bin 343 lirayla başlayan kalıcı bedelli askerliğe her yıl yaklaşık 50 bin kişi başvuru yaparak bir ay askerlik yapıyor. 2019 yılı haziran ayında bu yana 156 bin 926 yükümlü askerliklerini bedelli olarak yaptı.

2019 haziran ayında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Bu miktar her altı ayda bir artıyor. 2019 temmuz ayında 33 bin 230 olan ücret, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL oldu. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıkmıştı.

Böylelikle iki buçuk yıllık dönemdeki artış yüzde 80’e ulaştı.