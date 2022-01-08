Bu da oldu: Türk Lirası, oynaklıkta Bitcoin’i geçti

Türk Lirası’ndaki oynaklık seviyesi, piyasalar tarafından uzun seneler boyunca ‘güvenilmez’ olarak tanımlanan kripto para birimi Bitcoin’i geçti.

Grafik: TradingView

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda eylül ayında başlayan faiz indirimleri TL’de görülmemiş değer kayıplarına yol açmış, beş ay önce 8,5 civarında seyreden dolar/TL 20 Aralık’ta 18,4’e kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Erdoğan’ın bazı ekonomik tedbirlerin yanında ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ adı verilen bir ürünü başlatmasıyla dolar/TL 10,2’ye kadar düştü ancak bu seviyelerde tutunamadı. Son bir haftadır dolar 14’e yakın seviyelerde gidip geliyor.

Liradaki fırtına durmadı

TL’de 20-21 Aralık operasyonu sonrası dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen geçen seneye göre kayıp yüzde 40’a yakın.

Merkez Bankası’nın rezervlerini eriterek kura müdahale araçlarını kaybetmesi ve iktidarın düşük faiz ısrarını barındıran ekonomi politikası riskleri arttırıyor. Buna ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırma döngüsüne girme tehlikesi de eşlik ediyor.

Tüm bunlar TL’deki fırtınanın henüz durmadığını gösteriyor.

Piyasalarda oynaklığıyla bilinen en büyük kripto para birimi Bitcoin’se, bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayarak, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolara kadar çıkmış, ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti. BTC sonraki süreçte, yatırım fonlarıyla ilgili olumlu haber akışıyla kasım ayında kendini 66 bin doların üstüne atabilse de, dünya genelindeki sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle 40-50 bin dolar arası dalgalı bir seyir çizmişti. Bitcoin şu an 42 bin dolar seviyesinde.

Aralık ayının sonunda Bitcoin’in bu oynaklık seviyesini yakalayan Türk Lirası, son 90 günde kripto para birimini ‘oynaklıkta’ geride bıraktı.

TradingView verilerine göre, Türk Lirası’nın ABD doları karşısında volatilitesi, yani oynaklığı son 90 günde beş kat artıp yüzde 65’e çıktı. Bitcoin’in oynaklık seviyesiyse yüzde 61’e düştü.

Oynaklık oranı yüksek olan varlıklar ‘riskli yatırımlar’ olarak kabul ediliyor. Ulusal bir para birimi olan Türk Lirası’nın güvenilmez olduğu için eleştirilen Bitcoin’i oynaklık konusunda geride bırakması bu açıdan dikkate değer.

TradingView’in Britanya direktörü David Belle, TL’deki durumla ilgili şunları söyledi: “Yüksek enflasyonla birlikte faiz oranlarının düşürülmesi, insanların TL’den çıkmasına neden olacak. Bu geleneksel teoriye göre bir felaket reçetesi.”