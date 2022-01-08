Son 24 saat: 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 418 bin 264 Covid-19 testi yapıldı, 34 bin 592 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; iki gün önce ise 69 bine dayanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden şunları aktardı: “Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun!”