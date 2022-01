Sekiz efsane çizgi film müziği

Diken sekiz efsanevi çizgi film müziğini derledi…

The Addams Family

Karikatürist Charles Addams’ın yarattığı Addams Family, ilk olarak The New Yorker’da yayımlandı. Sonrasında birçok TV dizisi ve animasyon film Addams’ın karikatürlerinden uyarlandı. İzlediğiniz açılış jeneriği 1992’de yayına giren The Addams Family animasyonundan.

Candy Candy

Ülkemizde Şeker Kız Candy adıyla yayımlanan ‘Kyandi Kyandi’ serisini Kyoko Mizuki ve Yumiko Igarashi yarattı. Başta dergilerde bölüm bölüm yayımlanan seri sonra mangaya dönüştü. 1976 yılından mangadan uyarlanan çizgi dizi dünyanın birçok ülkesinde gösterildi..

Inspector Gadget

Her ne kadar dilimize Müfettiş Gadget olarak çevrilse de ona dedektik ya da komiser demek daha doğru olacak. Aslında biyonik bir dedektif olan Gadget fazlasıyla sakar, dikkatsiz ve beceriksiz. Çoğu zaman işleri küçük yeğeni çözer. Ancak övgüleri Gadget toplar.

Heathcliff and the Catillac Cats

Garfield ya da Kötü Kedi Şerafettin gibi o da haylaz, yaramaz ve obur bir kedi. 1984 yılında yayınlanmaya başlayan seri 86 bölüm devam etti.

Heidi

İsviçreli yazar Johanna Spyri’nin kitabından uyarlanan anime çizgi dizi Heidi, dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı. Açılış şarkısı birçok dile çevrildi. Annesinin ölümünün ardından Alp Dağları’ndaki dedesinin yanına yerleşen küçük Heidi’nin hikayesi anlatılıyor.

Teenage Mutant Ninja Turtles

Rafael, Donatello, Leonardo ve Michelangelo isimleri çoğumuza hala sanatçıları değil de kaplumbağaları çağrıştırıyorsa bu onların kabahati. Türkiye’de Ninja Kaplumbağalar ismiyle yayınlanan çizgi dizi, defalarca sinemaya da uyarlandı.

Spiderman The Animated Series

Çoğu Örümcek Adam fanının en çok sevdiği seri olan Spider-Man The Animated Series 1994’ün, açılış müziği de hala ilgiyle dinleniyor. Şarkının hala ‘cover’ları yapılıyor.

Captain Tsubasa

Dünyanın yuvarlak olduğunu çoğu çocuk ilk kez Tsubasa’dan öğrendi. O, topla birlikte rakip kaleye giderken, önce üst direk, sonra kalecinin kafası görünürdü. Bazen diğer kaleye gitmesi günler sürse de müziği çaldığında hemen geçmişe götüren bir etkisi var.