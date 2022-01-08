Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu ve Seçer’den orman alanlarını yapılaşmaya açan karara tepki

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kentteki bazı orman alanlarını ‘belediyenin görüşünü almadan’ orman sınırından dışarı çıkarmasına tepki gösterdi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Seçer’e destek verdi.

Fotoğraf: AA

5 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla 611 bin 848 metrekare orman alanı Orman Kanunu’nun Ek 16’ncı Maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılmıştı.


Diken’e konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye’de 9,5 milyon hektar ormanlık alanın bu madde kapsamında ‘Yerleşime uygundur’ denilerek yapılaşmaya açılabileceğine dikkat çekerek, tahribatın sadece sınırları belirlenen alanlarla da kalmayacağını belirtmişti: “Siz diyelim ki taşlık alanı orman sınır dışına çıkarıp yerleşime açtınız ve yerleşim yerini yaptınız. Bu gibi yerleşim yerlerine elektrik doğalgaz hatlarının getirilmesi gibi de bir sürü başka ihtiyaçlar olacak. Bunlar için de ağaçlık alanlar da kullanılacak. Yavaş yavaş ormanların daha fazla tahrip edilmesinin de önünü açılacaktır.”

9,5 milyon hektarlık alanı daha iyi resmedebilmek için yüzölçümü üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 2,5 Konya ili büyüklüğünde alan yok olma riskiyle karşı karşıya.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla ise Ankara ve Mersin’de de 376 bin 494 metrekare orman, orman sınırları dışına çıkarılmıştı.

‘TOKİ‘ye arazi açma girişimidir

Seçer, Twitter hesabından söz konusu kararı paylaşarak şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı kararıyla Mersin’deki bazı orman alanları belediyemizden görüş bile alınmadan orman dışına çıkarıldı. Bu orman alanlarını işgal edenlere ödül, TOKİ‘ye arazi açma girişimidir.”

İmamoğlu da Seçer’in tweet’ini alıntılayarak şunları yazdı: “Değerli Başkanım, ormanlarımızı korumak için hukuksal mücadalenizde yanınızdayım.”

Erdoğan’ın bu kararlarının dayanağı 2018 yılında Meclis’ten geçen bir torba kanununa dayanıyor. Orman kanununa eklenen ’16’ıncı madde’yle orman niteliğini kaybetmiş alanlar ile yerleşime uygun, taşlık, kayalık ve üzerinde ağaç bulunmayan alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına olanak sağlanmıştı.

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