Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zamlar sigara tüketimini düşürdü mü?

Gelen zamlar sonrası sigara içtiğini belirten her dört kişiden üçü zamların tüketimi engellemediğini düşünüyor.

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yüzde 47 zam gelmişti.


İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her altı ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22,04’lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı.

Sigarada ÖTV, içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor.

Yeni zamla bir adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi 0,7197 liraya çıkarken, maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmiş oldu. Buna göre en ucuz sigara 22 liraya geldi.

NG Araştırma’nın 4-6 Ocak 2022 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 1768 kişiyle yaptığı çalışmada katılımcıların yüzde 47’si sigara içerken, yüzde 53’ü sigara içmediğini belirtti. Sigara içen katılımcıların yüzde 53’ü günde bir paket veya daha fazla sigara içtiğini kaydetti.

Sigara içtiğini belirten her dört kişiden üçü zamların sigara tüketimini azaltmadığını düşünüyor.

Zamların sigara tüketimini azalttığını düşünenlerin yüzde 61’i Covid-19 salgını sonrasında sigara tüketiminde değişiklik olmadığını söylüyor. Genel olarak zamların ve Covid-19’un sigara içme alışkanlıklarını nasıl etkilediğine bakıldığında ekonominin kişisel sağlığın önünde geçtiği görülüyor. Zamlar içilen sigarayı daha fazla azaltırken, sağlık endişesi aynı etkiyi yaratmamış.

Grafik: NG Araştırma

Araştırmaya katılanlar arasında sigara içenlerin yüzde 52’si sigaraya aylık 400 TL üzerinde harcama yapıyor.

Sigara ve içkide ÖTV zammı

Bir sigara grubuna daha zam

Sigarada zamlar devam ediyor

Sigaraya zam üstüne zam

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