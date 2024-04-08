Akşam Postası / 8 Nisan 2024

TFF acil değişim talebine kulak tıkadı: Seçim 18 Temmuz’da

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin değişmesi için imza topluyor. Ancak TFF, değişim için 18 Temmuz’daki olağan genel kurul toplantısını gösterdi.

Netanyahu Refah’a saldırı için gün sayıyor

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin son sığınağına dönüşen Refah kentine saldırı için ellerinde bir tarih olduğunu söyledi.

Borsa günü rekorlarla tamamladı – 8 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,43 değer kazancıyla 9.756,69 puandan tamamladı. Böylece tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı.

UEFA Fenerbahçe’nin cezasını düşürdü

UEFA, Fenerbahçe’nin üç maçlık deplasmana taraftar götürememe cezasını bire düşürdü.

2024’ün ilk Güneş tutulması heyecanla takip edildi

2024’ün tam Güneş tutulması bugün Türkiye saatiyle 21.20 sıralarında başladı.

Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

CHP’nin itirazı reddedildi: Hatay resmen AKP’ye geçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP’nin Hatay itirazını reddetti. Böylece belediye resmen AKP’ye geçti.

Niğde’de patates deposu yapımında göçük: İki işçi öldü

Niğde’de patates deposu yapımında oluşan göçük sonucu iki işçi öldü, dört işçi yaralandı.

Martta 37 kadın katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre sadece martta 37 kadın öldürüldü.

Süper Lig kulüpleri, TFF’nin seçime gitmesi için imza topluyor

Süper Lig kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza toplamaya başladı.

Mehmet Şimşek duyurdu: Yapay zeka destekli KDV denetimi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katma değer vergisi (KDV) istismarına ilişkin saha denetimlerine başlanacağını açıkladı.

Seçim sonuçları ters beyin göçü için yetmedi: ‘Adalet duygusu kaybedildi’

CHP 22 yıl sonra seçimlerde AKP’yi yendi. Bu sonuçlarsa akıllara yeniden “Ters beyin göçü olur mu?” sorusunu getirdi.

Gıda denetimi: 1022 uygunsuz ürüne 45 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan ayında yaklaşık 103 bin 679 gıda denetimi yaptı. Tespit edilen 1022 uygunsuzluk için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandı.