Akşam Postası / 8 Nisan 2024

TFF acil değişim talebine kulak tıkadı: Seçim 18 Temmuz’da
Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin değişmesi için imza topluyor. Ancak TFF, değişim için 18 Temmuz’daki olağan genel kurul toplantısını gösterdi.
Netanyahu Refah’a saldırı için gün sayıyor
İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin son sığınağına dönüşen Refah kentine saldırı için ellerinde bir tarih olduğunu söyledi.
İsrail Türkiye’nin Gazze’ye havadan yardım gönderme talebini reddetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı – 8 Nisan 2024
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,43 değer kazancıyla 9.756,69 puandan tamamladı. Böylece tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı.
UEFA Fenerbahçe’nin cezasını düşürdü
UEFA, Fenerbahçe’nin üç maçlık deplasmana taraftar götürememe cezasını bire düşürdü.
2024’ün ilk Güneş tutulması heyecanla takip edildi
2024’ün tam Güneş tutulması bugün Türkiye saatiyle 21.20 sıralarında başladı.
Meral Akşener kurultayda aday olmayacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.
İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday
İYİ Parti’de Koray Aydın da aday
Ümit Özlale İYİ Parti’den istifa etti
CHP’nin itirazı reddedildi: Hatay resmen AKP’ye geçti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP’nin Hatay itirazını reddetti. Böylece belediye resmen AKP’ye geçti.
CHP’nin kazandığı Pınarbaşı belediyesine kayyım atandı
Niğde’de patates deposu yapımında göçük: İki işçi öldü
Niğde’de patates deposu yapımında oluşan göçük sonucu iki işçi öldü, dört işçi yaralandı.
Martta 37 kadın katledildi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre sadece martta 37 kadın öldürüldü.
Süper Lig kulüpleri, TFF’nin seçime gitmesi için imza topluyor
Süper Lig kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza toplamaya başladı.
Mehmet Şimşek duyurdu: Yapay zeka destekli KDV denetimi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katma değer vergisi (KDV) istismarına ilişkin saha denetimlerine başlanacağını açıkladı.
Seçim sonuçları ters beyin göçü için yetmedi: ‘Adalet duygusu kaybedildi’
CHP 22 yıl sonra seçimlerde AKP’yi yendi. Bu sonuçlarsa akıllara yeniden “Ters beyin göçü olur mu?” sorusunu getirdi.
Gıda denetimi: 1022 uygunsuz ürüne 45 milyon lira ceza kesildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan ayında yaklaşık 103 bin 679 gıda denetimi yaptı. Tespit edilen 1022 uygunsuzluk için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandı.