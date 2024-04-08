CHP'nin itirazı reddedildi: Hatay resmen AKP'ye geçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP’nin Hatay itirazını reddetti. Böylece belediye resmen AKP’ye geçti.

Fotoğraf: AA

Hatay’da AKP adayı, CHP’li rakibine 3 bin 361 fark atarak seçimi önde bitirmişti.

CHP, seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yeniden sayım için YSK’ya başvurmuştu. Ancak YSK’nın uyarısına rağmen Hatay İl Seçim Kurulu mazbatayı AKP adayına teslim etmişti.

Ve YSK da bugün kararını verdi. CHP’nin itirazını reddetti. Böylece AKP belediye yönetimini CHP’den resmen aldı.

CHP’nin depremdeki sorumluluğuna rağmen Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermesi tepki çekmişti.

Ülke geneli tarihi bir başarı elde eden CHP, darbeyi bir tek buradan aldı.