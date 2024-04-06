Özel, herkesi Hatay için YSK önüne çağırdı

Hatay’da mazbata Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı beklenmeden AKP’li adaya teslim edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buna karşı herkesi yarın için YSK önüne çağırdı.

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Hatay’da AKP adayı, kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP’li rakibine 3 bin 361 fark atarak seçimi önde bitirdi.

CHP yeniden sayım için YSK’ya başvurdu. Ancak YSK’nın uyarısına rağmen Hatay İl Seçim Kurulu mazbatayı AKP adayına teslim etti.

CHP lideri Özel, X hesabındaki paylaşımda “YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir” dedi.

Özel, yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağını belirterek, vatandaşları da buraya davet etti.