YSK Başkanı Yener'den Hatay açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin Hatay itirazıyla ilgili gün sonunda bilgi vereceklerini söyledi.

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Hatay’da CHP’nin itirazları devam ederken İl Seçim Kurulu, büyükşehir belediye başkanlığı mazbatasını AKP adayı Mehmet Öntürk’e vermeyi kararlaştırmıştı. CHP, karardan sonra YSK’ya itiraz başvurusu yapmıştı.

YSK seçim sonuçlarına yapılan itirazları görüşmek üzere bugün saat 14.00’de toplanacak.

YSK Başkanı Yener, kuruma girerken gazeteciler “CHP’nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanır mı?” diye sordu. Yener’in yanıtı “Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz. Dünya Seçim Organları Birliğinden ödül aldık. Biraz da onu konuşalım” oldu.