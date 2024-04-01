Hatay'da ters dalga: Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye kaybettirdi

Yerel seçimlerde kalelerini elinde tutup birçok şehri yeniden kazanan CHP Hatay’da ise eleştirilere rağmen aday gösterdiği Lütfü Savaş’la kaybetti.

Lütfü Savaş.

Hatay’da sandıkların tamamı açıldı. Lütfü Savaş, AKP’li rakibine yaklaşık 4 bin oy farkla kaybetti. Durum şöyle:

AKP: 44,47

CHP: 43,97

Yeniden Refah Partisi (YRP): 2,60

TİP: 2,01

İYİ Parti: Yüzde 1,81

Ne olmuştu?

Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde en ağır yıkıma sahne olan Hatay’da CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermesi öfkeye yol açmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘alternatif bulamadıklarını’ söylemişti.

Bunun üzerine Türkiye İşçi Partisi “Hatay alternatifsiz değil” diyerek Gökhan Zan’ı aday göstermişti. Ama TİP seçime iki hafta kala Zan’ı ‘kirli pazarlık‘la suçlayıp geri çekmişti. Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğunu savunarak savcılığa başvurmuş ve adaylıktan geri çekilmemişti.