Bakan Yerlikaya: 6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısı 53 bin 537

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısını 53 bin 537 olarak açıkladı.

Fotoğraf: AA

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı Murat Kurum, iki gün önce konuk olduğu Candaş Tolga Işık’ın programında “130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir” demiş ve bu tartışma yaratmıştı.

Yayından sonra Işık ve Kurum ayrı ayrı yaptıkları açıklamada 130 bin sayısının 6 Şubat depremlerinde değil, Türkiye’de şu ana kadar tüm depremlerde ölenlerin sayısının olduğunu ve programda bunun kastedildiğini belirtti.

Yerlikaya bugün ‘AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde depremlerde ölenlerle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya şunları dedi: “Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.”