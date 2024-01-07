TOKİ mağdurlarından Murat Kurum protestosu

TOKİ mağdurları, beş yıldır tamamlanmayan konutları nedeniyle Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek eski bakan Murat Kurum’u protesto etti.

Fotoğraf: Anka

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2019’da başlattığı ‘100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ kapsamında hak sahibi yurttaşlar, evlerinin dört yıldır teslim edilmemesi ve ödeme planlarında değişiklik yapılarak konut fiyatlarının ve aylık taksitlerin artırılması nedeniyle protestolarını sürdürüyor.

ANKA‘nın aktardığına göre geçen hafta AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yapan mağdurlar, bugün de İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde mağdurlar, dönemin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı, bugün de AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum’a da “Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede” sloganıyla tepki gösterdi.

Bizi her zaman karşısında görecek

Mağdurlar adına açıklama yapan Fırat Balta, seçim vaadi öncesinde verilen sözlerin tutulmadığını söyledi:

“Murat Kurum’un özellikle bizlere belirtmiş olduğu, hiçbir şekilde maliyet artışlarının sizlere yansıtılmayacağının hakkında bizlere bir vaadi vardı. Bu sözlerin tamamen yerine getirilmesini istiyoruz. Bundan sonraki aşamada yapacağınız, ‘İstanbul size hayal olacak’ dediğiniz projenin içerisinde şu anda İstanbul’a belediye başkanı adayı olarak kendisinin olduğunu görüyoruz. Sahaya indiklerinde bizleri her zaman karşısında görecektir.”

Balta, özellikle vurgulamak istedikleri konuyu da şöyle özetledi:

“Siz dar gelirli vatandaşa müteahhit olarak faizli bir şekilde nasıl sabit taksit olmadan memur maaşı artışıyla kalkıp bizlere daire fiyatını belirliyorsunuz? Bu KDV oranının yüzde 0,1 bir olması, yüzde 10’a çıkartıp bu dar gelirli vatandaşa nasıl yükleneceğinin farkında mısınız? Lütfen bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Özellikle vurgulamak istediğimiz konu şudur. Tuzla 5 bin 750 konutların içerisinde 7 milyar liraya alınan arazinin 2,5 milyarını tutup da sosyal tesis olarak yaptığınız, bunu dar gelirli vatandaşa yüklemenin manası nedir?”