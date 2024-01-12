Özgür Özel Hatay’da Lütfü Savaş’a alternatif bulamamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürdü ve “Alternatif bulamadık” dedi.

Fotoğraf: CHP

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermesi eleştirilerin hedefi oldu.

Özgür Özel, bir ay önce Candaş Tolga’nın yayınında Hatay için “Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır” demişti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özel şimdi de Savaş için “Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum” dedi.

Özel, şunları dile getirdi:

*(Lütfü Savaş’ın tercih edilmesinin gerekçesi nedir sorusu üzerine) Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, “Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız” diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.

‘Her seferinde CHP’nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor’

*(Candaş Tolga Işık’ın programında “Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız” şeklindeki sözleriniz hatırlatılıyor sorusu üzerine) Doğru. O yayın yapıldığı sırada “Ben Hatay’ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız” (demiştim.) Anket yaptık o yüzden. Ankette kaç kişiye farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP’nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.

‘Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki’

*(Depremde Savaş’ın sorumluluğunun olduğu eleştirisi var sorusu üzerine) Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. Beş birim oy çıkıyorsa, üç birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor.

Saymaz’ın ulaştığı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Hatay’da anket yapıldığını, Savaş’ın dört ankette açık ara önde çıktığını ve Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın ve eski Antakya Sanayi ve ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin’i de geçtiğini kaydetti.

Ağbaba şöyle konuştu: “Dört ankette birinci çıktı. En çok anket yapılan belediye başkanı bu. Bir de genel genel başkanımız söz verdi; anketten çıkanlar gösterilecek diye. Biraz vicdan. Nasıl değiştireceğiz?”

CHP’nin Defne Belediye Başkanı adayı Selim Matkap da şunları dedi: “Savaş, solcu değildir. Ama adaylar arasında kazanmaya en yakın kişi. Günah keçisi bulup yüklemeyeceğiz. Hiç kimse üzerine düşeni tam yapmadı. Savaş da yapmamıştır. Hatay’da 14 ilçe var, 11’i AK Partili. Onların hiç mi günahı yok.”