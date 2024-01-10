CHP’ye Lütfü Savaş öfkesi: Değişim gibi değişim!

CHP PM, Hatay'da herhangi başka bir adayla kazanamayacağına emin olsa, tek şansı her şeye rağmen Lütfü Savaş olsa dahi onu aday yapmama *siyasi* kararını verebilmeliydi. İnsan bir noktada her şeyi bırakıp, "Biz ne için siyaset yapıyoruz?" sorusunu sormalı. İşte bu karar öyle bir…