CHP’ye Lütfü Savaş öfkesi: Değişim gibi değişim!

CHP’nin Lütfü Savaş’ı Hatay’da yeniden aday göstermesi öfkeyle karşılandı. Vatandaşlar 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay’ı hatırlatı: “Lütfü Savaş 2009-2014 arası Antakya’nın belediye başkanıydı, 2014’ten bu yana da büyükşehir belediye başkanı! Hani değişim vaatleri?!”
CHP yönetimi, 31 Mart yerel seçimleri için mevcut çok sayıda başkanla yola devam kararı aldı. Bu isimler arasında bulunan en dikkat çekici isimse Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu.
Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’da yetersiz kaldığı gerekçesiyle tepkilerin odağına oturmuştu.
Savaş, yetersiz kalma eleştirileri dışında can ve mal kaybına ilişkin hükümeti, belediyeleri veya müteahhitleri suçlamayı ‘ağır’ bulmakla tepkilerin dozunun artmasına neden olmuştu.
Tabandan gelen istifa talebineyse ayak diretmişti.
Savaş’ı bu tartışmalara rağmen yeniden aday gösteren CHP yönetimi sosyal medyada topa tutuldu.
O tepkilerden bazıları şöyle: